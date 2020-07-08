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РФПИ попросил Минздрав разрешить использовать "Авифавир" для лечения больных на дому

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ГК "Химрар" обратилось в Минздрав с просьбой разрешить использовать препарат против коронавирус "Авифавир" для лечения больных на дому. Об этом журналистам сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Анализ данных второй и третьей фазы клинических исследований, а также данные первого месяца госпитального применения препарата дает основания полагать, что препарат "Авифавир" показывает наилучшие результаты при применении в самом начале болезни и на средней стадии заболевания. В связи с этим мы обратились в Министерство здравоохранения с просьбой разрешить применение "Авифавира" амбулаторно теми больными, которые переносят коронавирусную инфекцию дома", - сказал он.

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