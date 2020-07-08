В России отпраздновали День семьи, любви и верности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Цветочные фотозоны, цирковые представления и просветительские акции прошли в регионах России в честь Дня семьи, любви и верности. Многодетным семьям и тем, кто прожил вместе несколько десятилетий, по традиции вручили медали "За любовь и верность" и "Родительская доблесть", также в этот символичный день регистрировались новые браки.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.

От традиционных масштабных торжеств из-за коронавируса пришлось отказаться. Многие мероприятия проходили в режиме онлайн.

Так, в Томской области приурочили к празднику бракосочетание 25 пар, а заявления на регистрацию начали подавать еще в прошлом году. "Заявления на регистрацию брака в этот день были поданы в январе 2020 года, а первые молодожены забронировали дату еще в сентябре 2019-го", - сообщили в пресс-службе администрации региона. Торжественные церемонии прошли с соблюдением масочного режима в присутствии не более 10 человек.

В Волгоградской области в День семьи, любви и верности цирк династии Довгалюк из Забайкалья, который из-за пандемии задержался на гастролях в Волгограде, показал по местному телевидению представление "Под куполом семьи - под защитой страны". Звездой представления стал львенок Гром, которого в начале июня спасли от гибели волгоградские полицейские, обнаружив его в тесном ящике среди багажа автобуса, следовавшего в Москву.

Лужайки с ромашками

В Крыму в парках Симферополя к празднику установили цветочные фотозоны, баннер с символами праздника, ромашками и лужайкой, задекорированной огромными полевыми цветами. Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара организовал фотопрогулку семей с детьми по памятным местам столицы Коми, после будет оформлена фотовыставка "Бесценные моменты". Во многих городах прохожим раздавали символы праздника - полевые ромашки. Такие акции прошли в Кириллове, на центральных улицах Пскова, а также в Калининграде, где белоснежные цветы вручали сотрудники транспортной полиции.

В Мурманской области праздник отметили в дистанционном формате. Областной Дворец культуры им. С. М. Кирова пригласил мурманчан на онлайн-праздник "Ромашковое поле чудес", трансляция прошла в прямом эфире радио и на странице дворца "ВКонтакте", слушатели приняли участие в развлекательной программе, ответили на вопросы викторины. В Карелии национальный ансамбль песни и танца "Кантеле" организовал в своей группе "ВКонтакте" онлайн-концерт. Как рассказала ТАСС заместитель директора коллектива Ольга Власова, это запись тематической программы "Храните любовь", которую "Кантеле" впервые показывал два года назад 8 июля на сцене Национального театра Карелии.

Семейные таинства

В ряде регионов состоялись отложенные ранее из-за пандемии коронавируса освещения объектов. Так, в Пензе освятили памятник святым Петру и Февронии, он располагается возле восстанавливаемого Спасского кафедрального собора в центре города. Его освящение провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, в ближайшее время возле храма появится также памятник матери.

В Великом Новгороде состоялась церемония возложения цветов к памятнику святым Петру и Февронии, во всех храмах области прошли праздничные литургии. Священнослужители в этот день впервые освятили бювет-книгу и летние бюветы с минеральной водой в Железноводске Ставропольского края. Традиционно целебные источники Кавказских Минеральных Вод освящают перед началом курортного сезона, но в этом году таинство пришлось отложить. На стены бювета лазерной гравировкой нанесены отрывки произведений Лермонтова.

В Новосибирске к празднику приурочили просветительскую акцию - прямой эфир с психиатром Ильей Сушенцевым в Instagram по теме профилактики домашнего насилия проводит Новосибирская государственная областная научная библиотека (НГОНБ), сообщила ТАСС пресс-секретарь учреждения Александра Карафинка.

Семейные традиции

В День семьи, любви и верности в регионах России чествуют семейные пары, чья совместная долголетняя жизнь является примером подражания для других. Одна из таких пар в Оренбургской области - семья бывшего собкорра ТАСС Николая Гончарова (работал в ТАСС в 1986-1990 годах), который прожил с супругой Раисой более 55 лет. С их семейных документов, переданных на хранение в архив, предложили начать традицию семьям передавать личные и памятные бумаги и вещи в архивы региона.

"В Оренбургском государственном архиве социально-политической истории открыт фонд документов личного происхождения Николая Гончарова. В нем содержатся биографические документы, документы его профессиональной и творческой деятельности, а также документы членов семьи Гончаровых, среди которых - статья Раисы Гончаровой "История любви. И за любовь дают медали" и стихотворение, написанное дочерью Татьяной к 75-летию отца. Архивисты приглашают оренбуржцев, внесших вклад в развитие региона, передать личные биографические документы на вечное хранение в государственные архивы области", - отмечается в сообщении пресс-службы администрации региона.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду вручил медаль "Родительская доблесть" 15 многодетным семьям Кубани: впервые в этом году обладатели краевой награды получили повышенное вознаграждение в 1 млн рублей. Кроме того, на Кубани автоинспекторы провели беседы с водителями и призвали заботиться о безопасности каждого члена семьи.

В Калмыкии 70 семей наградили медалью "За любовь и верность", сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства социального развития, труда и занятости республики. "Награды ежегодно удостаиваются пары, живущие в браке более 25 лет, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев и воспитавшие детей достойными членами общества. В целом с 2008 года, когда впервые отметили этот праздник, в Калмыкии награждено 960 супружеских пар", - уточнили в пресс-службе.

Семья Алексея и Вероники Потаповых из Ульяновска, в которой 12 июня родился сын Алексей, стала победительницей XV акции "Роди патриота в День России", в среду им был вручен главный приз - автомобиль УАЗ "Патриот". Как сообщил журналистам глава семьи Алексей Потапов, новорожденный стал шестым ребенком в семье. И.о. министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева рассказала, что за все годы проведения акции в области в день 12 июня родилось 873 ребенка.