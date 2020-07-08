В трех районах Волгоградской области организовали ПВР для эвакуированных из-за пожаров

ВОЛГОГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Пункты временного размещения (ПВР) организованы в Михайловском, Ольховском и Иловлинском районах Волгоградской области для жителей поселков, эвакуированных из-за ландшафтных пожаров. На данный момент в ПВР размещено 11 человек, в том числе двое детей, сообщили журналистам с вреду в пресс-службе областной администрации.

"В трех районах области организованы ПВР. На 20:00 ими воспользовались только в Михайловском районе. В Арчединской школе размещено 11 человек, в том числе двое детей. В медицинской помощи никто из них не нуждается", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет о Михайловском, Ольховском и Иловлинском муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выехал к местам природных пожаров, где сохраняется угроза для жителей населенных пунктов.

В Волгоградской области сохраняется особый противопожарный режим. Сильный порывистый ветер и экстремальные температуры способствуют быстрому распространению огня. До 26 июля продлен срок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Случаи возгорания зафиксированы в Иловлинском и Ольховском районах, а также городском округе - городе Михайловка.