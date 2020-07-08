Памятник Жанне д'Арк передали России на церемонии в Париже

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия памятника Жанне д'Арк, переданного в дар России французскими культурными ассоциациями, состоялась в среду в Париже в Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Статуя воплощает беззаветный патриотизм, дух борьбы с поработителями, что всегда было близко русскому народу. Этот дар символизирует дружбу наших стран", - заявил посол Российской Федерации Алексей Мешков. Он сообщил, что памятник будет установлен в Санкт-Петербурге в районе Адмиралтейства. "Добро пожаловать в Россию", - заключил он под аплодисменты собравшихся.

"Это сердечный дар святой Франции святой России", - заявил в свою очередь Жак Тремолле де Виллер, председатель французской "Ассоциации друзей Жанны д'Арк" и автор книги "Жанна д'Арк: Руанский процесс". "Во многих французских городах есть памятник в ее честь. Мы гордимся тем, что эта статуя будет установлена и в северной столице России", - добавил он.

В заключение торжественной церемонии, на которой присутствовали глава Орлеанского дома граф Парижский Жан, к монументу были возложены цветы, подобранные в тон французского и российского триколора.

Как рассказал ТАСС вице-президент ассоциации "Ренессанс" Филипп де Ростолан, несколько лет назад инициаторы установки монумента в письме российскому президенту сообщили о своих планах передать в дар России статую Святой Жанны. Это предложение нашло положительный отклик в РФ. Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин отметил тогда, что эта инициатива олицетворяет многовековую дружбу народов России и Франции.

Первоначально предполагалось, что открытие памятника состоится в Санкт-Петербурге в мае, однако из-за пандемии коронавируса планы пришлось изменить.

О памятнике

Автор скульптуры "Ступай, Божья дочь, ступай" Борис Лежен изобразил отважно идущую вперед девушку с простертыми к небу руками, что символизирует ее божественное предназначение. Левой ладонью Жанна сжимает французское знамя, одежда девушки, надетая поверх доспехов, развевается на встречном ветру. На постаменте статуи размещена табличка, которая гласит: "Этот памятник был подарен в знак дружбы России народом Франции".

"Статуя Лежена выражает предназначение Жанны защите веры и отечества, ее долг - принести послание мира народу", - рассказали организаторы церемонии.

Самая известная француженка

Жанна д'Арк (1412-1431) признана самой известной в мире француженкой. Как подчеркивал президент Франции Эмманюэль Макрон, "она смогла объединить Францию, чтобы защитить ее от Англии" в период Столетней войны, и заставила английскую армию снять осаду французского Орлеана. По его словам, "даже когда Франция раскололась, была охвачена войной, она верила в ее единство и возможность объединения".

Став жертвой предательства, Жанна д'Арк была обвинена в ереси. На процессе в Руане ее участь решалась в угоду захватчикам, и 30 мая 1431 года она была сожжена на костре. Тем не менее, ее подвиг стал сигналом, который привел к полному освобождению страны и в апреле 1920 года Католическая церковь официально признала ее Святой.

Образ в кино

Судьба Жанны стала темой более 100 кинолент и телефильмов. В список выдающихся актрис, воплотивших ее образ на экране, вошли наряду с Фальконетти и Бергман, также Мишель Морган, Джин Сиберг, Инна Чурикова. В 2019 году во Франции вышел новый двухчасовой байопик "Жанна" (Jeanne) режиссера Брюно Дюмона, главную роль исполнила десятилетняя Лиз Лёпла-Прюдом.