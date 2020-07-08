Вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет добровольной

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Каждый гражданин России сможет самостоятельно решить, будет ли он прививаться против новой коронавирусной инфекции, вакцинация будет добровольной, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В целом у нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий. Потому то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

По словам министра, специалисты не располагают данными о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на коронавирус, хотя иммунный ответ может быть слабее при бессимптомном течении инфекции.

"Те, которые переболели все-таки тяжело, у них иммунитет сформировался более стойкий. Те, которые перенесли заболевание бессимптомно, видим, что, да, иммунный ответ был слабее, но сказать, что <...> [у тех], которые перенесли коронавирусную инфекцию, абсолютно никак не прореагировала иммунная система, пока таких данных у нас нет", - сказал он.