Мурашко рассказал, какие органы коронавирус поражает сильнее всего

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция больше всего сказывается на работе сердца и легких, особенно если речь идет о тяжелой форме заболевания. Об этом сообщил в среду глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Мы видим, что те, кто перенесли коронавирусную инфекцию, особенно в тяжелой форме, конечно же нуждаются в реабилитации. Наиболее уязвимыми органами и системами стали, легкие. Вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, это поражение сердца, в частности, [наблюдаются] миокардиты у переболевших людей", - сказал министр в среду в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Глава Минздрава также отметил, что перенесшим инфекцию не рекомендуется сразу приступать к тяжелым физическим нагрузкам из-за истощения организма. "Плюс перенесенное заболевание <...> не позволяет восстановить функционал и жизненную емкость легких", - добавил он.