Власти Адыгеи открыли межрегиональные пассажирские перевозки между республикой и Кубанью

МАЙКОП, 8 июля. /ТАСС/. Межрегиональные пассажирские перевозки между Адыгеей и Краснодарским краем, ранее приостановленные из-за пандемии коронавируса, вновь возобновлены. Соответствующий приказ подписан в среду первым заместителем министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Рамазаном Ляфишевым, сообщили журналистам в ведомстве.

"Подписан приказ "О транспортном обслуживании населения в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции", согласно которому возобновляются межмуниципальные, смежные межрегиональные и межрегиональные маршруты регулярных перевозок. Прежде всего, это касается маршрутов, соединяющих республику с Кубанью", - сказали в ведомстве.

Исключение в связи со сложной эпидобстановкой на Северном Кавказе пока составляют межрегиональные маршруты, соединяющие республику с Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией, Дагестаном, Ингушетией и Чечней, уточнили в министерстве.

"Мы оповещаем всех перевозчиков. Они возобновят работу по мере своей готовности, в том числе при соблюдении требований Роспотребнадзора. Это же касается и автовокзала Майкопа", - отметили в ведомстве, пояснив, что особое внимание будет уделяться предрейсовому осмотру водителей. Также в транспорте должен соблюдаться масочно-перчаточный режим, социальная дистанция между пассажирами, а салоне такси можно будет провозить только одного пассажира. Водители обязаны проводить дезинфекцию транспортных средств.

Адыгея находится на первом этапе снятия ограничений, решение об этом было принято 27 мая. По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на среду в республике коронавирусная инфекция выявлена у 2 187 человек (плюс 20 человек за последние сутки), на лечении находятся 547 человек. С начала пандемии в республике выздоровели 1 626 человек, умерли 14. Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Майкопе (694) и Тахтамукайском районе (408).