Уйба заявил, что ситуация с коронавирусом в Коми остается непростой

СЫКТЫВКАР, 8 июля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в Республике Коми остается немногим лучше, чем в апреле, в самый разгар эпидемии в регионе. Основной объем заразившихся сейчас дают вахтовики, количество их только возрастает, потому что идет смена вахт, сообщил в среду врио главы Коми Владимир Уйба.
"Да, ситуация в апреле была сложная, хотя она и сегодня немногим лучше, мы выходим с одного пика и заходим [на] другой. У нас есть особенности - это вахты, они дают весь объем новых случаев. Сегодня мы середнячки, но есть всем известный коэффициент распространения инфекции, за последние две недели он "крутится" вокруг единицы. Чтобы быть устойчивыми, надо опускать его ниже", - сказал Уйба в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, идет кропотливая работа, поскольку если за ситуацией просто наблюдать, то распространение инфекции начнется в геометрической прогрессии. "Локализуем очаги, отслеживаем сейчас уже оперативно и эффективно контакты, локализуем, лечим. Сегодня это уже понятная работа, она системная, задействовано огромное количество медработников. Количество вахт только возрастает. Сейчас идет замена вахт, количество их будет доходить до 5 тыс. в смену, сегодня где-то в пределах 2 тыс. Непростая ситуация", - сказал Уйба.
По информации управления Роспотребнадзора по региону, на 8 июля в Коми подтверждено 3 949 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 83 случая. Выздоровели 2 057 человек, умерли 35.
Сохраняются очаги среди вахтовиков нефтедобывающих компаний в Усинске и среди шахтеров в Воркуте. По информации воркутинского оперштаба, на 8 июля в Воркуте зафиксировано 1 403 случая коронавируса, в том числе 23 - за минувшие сутки. По данным Усинской ЦРБ, на 7 июля зафиксировано 966 зараженных, в том числе 608 - вахтовики. При этом с 21 апреля в Коми ограничен въезд в Воркуту, Ухту, Усинск и Печору, где есть градообразующие производства, использующие вахтовый метод. Заезд новых работников вахт возможен только с результатами исследований, для всех приезжих обязательна 14-дневная самоизоляция.