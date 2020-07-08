Уйба заявил, что ситуация с коронавирусом в Коми остается непростой

СЫКТЫВКАР, 8 июля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в Республике Коми остается немногим лучше, чем в апреле, в самый разгар эпидемии в регионе. Основной объем заразившихся сейчас дают вахтовики, количество их только возрастает, потому что идет смена вахт, сообщил в среду врио главы Коми Владимир Уйба.

"Да, ситуация в апреле была сложная, хотя она и сегодня немногим лучше, мы выходим с одного пика и заходим [на] другой. У нас есть особенности - это вахты, они дают весь объем новых случаев. Сегодня мы середнячки, но есть всем известный коэффициент распространения инфекции, за последние две недели он "крутится" вокруг единицы. Чтобы быть устойчивыми, надо опускать его ниже", - сказал Уйба в эфире телеканала "Россия-24".