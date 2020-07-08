Сильный ветер оторвал все швартовые канаты у лайнера Князь Владимир в Сочи

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Сильный шквалистый ветер стал причиной обрыва всех швартовых канатов у лайнера Князь Владимир в Сочи, в результате чего корабль начал отходить от причала. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе компании "Черноморские круизы" .

"В Сочи был сильный шквалистый ветер. Оторвало швартовые канаты, которые цепляют лайнер, они все оторвались. И корабль начал отходить от причала в акваторию" , - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что после инцидента команда включила двигатели и судно снова пришвартовали. "Сейчас команда повернула лайнер так, чтобы ветер не бил [в борта судна]", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в среду сообщалось, что десятки деревьев повалены в разных районах Сочи из-за залпового ливня, прошедшего в городе в среду. Все экстренные службы города по требованию мэра работают в режиме повышенной готовности.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организован в 2016 году по поручению президента России о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками. В 2018 году "Князь Владимир" выполнил 9 рейсов и перевез около 3 тыс. человек, что больше по сравнению с 2017 годом в среднем на 100 человек за круиз.