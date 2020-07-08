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В Париже ограничат возможности для просмотра салюта в Национальный праздник 14 июля

В частности, вечером 14 июля будут закрыты обширная зона перед Эйфелевой башней на Марсовом поле, а также большой отрезок набережной и ближайшие мосты через Сену.

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Французские власти примут меры по предотвращению массовых собраний в районе Эйфелевой башни во время запуска фейерверков и проведения концерта в честь Национального праздника 14 июля. Соответствующее послание распространила в среду префектура полиции Парижа.

"Каждый год мэрия Парижа организует запуск фейерверков с Эйфелевой башни для парижан и всех французов. Однако в нынешних санитарных условиях собрания численностью более 5 тыс. человек запрещены, поэтому празднования не могут проводиться с участием больших скоплений людей, как это было в прошлые годы", - гласит коммюнике.

Мэр Парижа Анн Идальго и глава столичной префектуры Дидье Лальман в этой связи призвали к "чувству ответственности и цивилизованности парижан" и анонсировали ряд ограничительных мер. В частности, вечером 14 июля будут закрыты обширная зона перед Эйфелевой башней на Марсовом поле, а также большой отрезок набережной и ближайшие мосты через Сену. Нельзя будет насладиться зрелищем и со смотровой площадки у площади Трокадеро на противоположном берегу, где до пандемии почти весь день фотографировались толпы туристов. Власти предлагают следить за пиротехническим шоу в прямой трансляции по телевидению и в интернете.

С 21:10 у башни состоится праздничный концерт, который, однако, также будет закрыт для любителей живой музыки. В связи с ограничениями на фоне угрозы второй волны эпидемии коронавируса власти приняли решение транслировать выступления музыкантов со сцены, установленной на Марсовом поле, в прямом эфире телеканала France-2 и радио France Inter.

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