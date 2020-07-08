Разработчик "Ремдесивира" начинает испытывать введение препарата через ингалятор

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Американская компания Gilead Sciences - разработчик противовирусного препарата "Ремдесивир" - начинает испытания, в ходе которых препарат будет вводиться в организм через ингалятор. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN, отметив, что в испытаниях будут участвовать 60 американцев в возрасте от 18 до 45 лет. Цель испытаний - проверить безопасность использования "Ремдесивира" в такой форме и переносимость его организмом.

"В условиях, когда появились обнадеживающие данные по итогам выборочных клинических испытаний "Ремдесивира", вводимого пациентам в больницах внутривенно, стало ясно, что необходимо проверить возможность использования препарата и в других формах", - привела телекомпания слова представителя компании Мердада Пэрсли.

Ранее на брифинге в Женеве главный научный специалист Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан отметила, что эффективность противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения вызываемого коронавирусом заболевания пока не подтверждена и его испытания продолжаются.

Препарат был первоначально создан в рамках тестирования для лечения гепатита "С" и респираторно-синцитиального вируса. Он также проходил испытания для лечения лихорадки Эбола, однако не был признан эффективным.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,9 млн человек, около 545,9 тыс. умерли.