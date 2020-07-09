Антонов заявил, что Россия признательна США за передачу 200 аппаратов ИВЛ

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Россия весьма признательна США за передачу на безвозмездной основе 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром за национальный интерес.

Он указал на "активизацию диалога (двух стран - здесь и далее прим. ТАСС) на высшем и высоком уровнях". "По договоренности президентов (России и США Владимира Путина и Дональда Трампа) наши страны помогли друг другу медицинскими поставками в борьбе с пандемией COVID (вызываемого новым коронавирусом заболевания)", - отметил глава российской дипмиссии.

Посол подчеркнул, что "в начале пандемии Российская Федерация приняла решение об оказании помощи Соединенным Штатам в борьбе с этой болезнью". "Недавно президент США решил прислать нам 200 аппаратов ИВЛ, и мы весьма признательны за этот жест со стороны американского президента, а также американского народа. И, кстати, все (поставки) были на безвозмездной основе, это очень важно понимать", - заключил посол.

В начале июня самолет со 150 аппаратами искусственной вентиляции легких из США приземлился в столичном аэропорту Внуково. 21 мая США направили России 50 аппаратов ИВЛ. Как сообщило ранее посольство Соединенных Штатов в Москве, общая стоимость 200 американских аппаратов ИВЛ вместе с их доставкой в Россию составляет около $5,6 млн.

Как указал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США направляют помощь на безвозмездной основе, как ранее Россия безвозмездно передала такие аппараты американцам. Госсекретарь США Майкл Помпео отмечал, что власти США рады помочь России в борьбе с коронавирусом.