Структура Роскосмоса разработала устройство экстренной связи при отсутствии мобильной сети

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. АО "Спутниковая система "Гонец" разработало устройство для экстренной связи, которое позволяет передавать сообщения и файлы в местах, где отсутствует покрытие наземной мобильной связи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"С помощью кейса можно отправить СМС или файлы на мобильное устройство, связь осуществляется через спутники "Гонец-М", - отметили в компании.

В кейсе установлена антенна, WiFi-модуль, накопитель энергии. Для передачи информации требуется подключить смартфон к WiFi-сети кейса и запустить приложение. СМС может быть отправлено с разной степенью важности при помощи смартфона или другого мобильного устройства. Кейс работает как на передачу, так и на прием информации.

Компания уже заказала разработку нового мобильного приложения, которое позволит использовать мобильное устройство как рацию. Такие кейсы, пояснили в АО "Спутниковая система "Гонец", могут быть использованы в случае экстренной необходимости, когда мобильная связь недоступна.

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначенная для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях.