Американский Комитет защиты журналистов призвал отпустить Сафронова на свободу

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Американская правозащитная организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ) в ультимативной форме потребовала освобождения бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Соответствующее заявление координатора КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид опубликовано в среду на сайте комитета.

"Иван Сафронов должен быть немедленно отпущен, а выдвинутые против него надуманные обвинения в шпионаже должны быть сняты, - утверждает Саид. - Другие журналисты, выступающие в поддержку Сафронова на протестах, должны иметь право делать это, не опасаясь репрессий".

Пикеты в поддержку Сафронова два дня проходили на Лубянке. В общей сложности были задержаны около 30 человек, большинство из которых - журналисты.

Экс-журналист, советник главы Роскосмоса Сафронов был задержан во вторник утром сотрудниками ФСБ. ФСБ России возбудила в отношении Сафронова уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Лефортовский суд отправил его под арест до 6 сентября. Ему грозит до 20 лет колонии.