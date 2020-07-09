Эксперты: ситуация с главой Хабаровского края знаменует время изменений в регионе

ХАБАРОВСК, 9 июля. /ТАСС/. Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств и покушения на убийство, - экстраординарное событие, оно знаменует период изменений для региона, понадобится некоторое время на осознание и перенастройку процессов в крае. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Оперативники СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ России задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Однозначно для региона наступил период изменений, но это не всегда хорошо, потому что изменения отбрасывают край назад. Пока придет новая команда, пока она, условно говоря, раскачается - пройдет достаточное количество времени, которое можно было бы потратить на развитие региона", - сказал ТАСС председатель регионального отделения "Опоры России" Сергей Мазунин.

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин добавил, что случившееся сильно перекроит политическую карту региона. "Безусловно, это удар по ЛДПР (членом которой является Фургал - прим. ТАСС), особенно в преддверии выборов главы субъекта в соседней ЕАО", - сказал он.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов назвал случившееся шоком для всех и предложил дождаться новых назначений на руководящие посты. "Сейчас пока еще совершенно непонятно, каким образом произойдут изменения. Ясно, что государственная машина работает, но те решения, которые выходят на уровень губернатора, сейчас остановятся <...> Будем ждать, <...> кто будет принимать решения, кто будет вместо первого лица подписывать документы, и, безусловно, нужно какое-то время на осознание ситуации и выстраивание ответственности. Сейчас нужно какое-то время на осознание и перенастройку процессов", - сказал Герасимов.