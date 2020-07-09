Источник: губернатор Фургал доставлен в аэропорт Хабаровска перед вылетом в Москву

ХАБАРОВСК, 9 июля. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный по делу об организации убийств и покушении на убийство, доставлен в аэропорт Хабаровска, откуда вылетит в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник близкий к следствию.

"Глава [региона] доставлен в аэропорт, вылетит в Москву", - сказал собеседник агентства.

В четверг планируется два рейса Хабаровск - Москва - на 11:00 и 11:20 (04:00 мск и 04:20 мск). Оба рейса еще готовятся к вылету, сообщили ТАСС в хабаровском аэропорту.

По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ России. Губернатор является подозреваемым по делу об организации покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей

Как уточнили ТАСС в пресс-службе хабаровского аэропорта, на данный момент оба рейса Хабаровск - Москва вылетели.