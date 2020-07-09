Министра по делам молодежи Якутии оштрафовали за незаконно продленный срок госконтракта

ЯКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии оштрафован на 20 тыс. рублей за нарушение законодательства о закупках. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, в 2019 году министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям и индивидуальный предприниматель заключили государственный контракт о предоставлении услуг. Затем в нарушение требований законодательства срок оплаты работ был увеличен с 15 до 46 дней.

"Прокуратура республики возбудила в отношении министра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ ("Изменение условий контракта, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок"). По результатам рассмотрения административного материала должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Министром по делам молодежи и социальным коммуникациям региона был назначен в 2018 году Степан Саргыдаев.