Исследование: каждый пятый россиянин зарабатывает на хобби

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин (21%) зарабатывает на хобби. При этом мужчинам чаще женщин удается монетизировать свое увлечение (27% и 15% соответственно), свидетельствуют результаты исследования российской платформы поиска работы HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Исследование показало, что зарабатывать на своем хобби в основном стали представители направления "Искусство, развлечение, масс-медиа" (59%), на втором месте представители "Информационных технологий, интернет, телеком" - 38%.

Говоря о том, какое именно увлечение возможно превратить в профессию, четверть респондентов заявила, что это было программирование, 13% отметили, что это было рисование (дизайнер, художник, модельер и т.д), еще 6% рассказали, что теперь занимаются писательством (журналистика, копирайтинг, PR-менеджмент и т.д.). Исключительными увлечениями являлись коллекционирование старых изданий, помощь людям, изучение компьютера и литература.

По данным исследования, больше всего сложностей в превращении хобби в профессию возникали у тех, кто увлекается компьютерными играми - сложность возникла у 70% респондентов, рисованием - у 63% опрошенных, писательством - у 58%, интернетом и социальными сетями - у 56%. Отмечается, что больше сложностей испытывали женщины, чем мужчины (55% против 44%).

Основная сложность перехода с увлечения на профессию у большинства (63%) заключалась в отсутствии профессионального опыта, еще 46% заявили, что не имели профессионального образования, а у 34% сложность была в долгом поиске работы. Несмотря на все сложности, половина опрошенных, у кого получилось монетизировать хобби, являются рядовыми специалистами, еще 13% открыли собственный бизнес.

Исследование проводилось среди более 1 тыс. соискателей.