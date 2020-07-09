Чукотка присоединилась к международной акции "Сад памяти"

ТАСС, 9 июля. Несколько лиственниц высадили участники акции "Сад памяти" в чукотском городе Билибино, округ стал 84 регионом России, где прошло памятное мероприятие, сообщил в четверг ТАСС один из организаторов акции Юрий Петухов.

Несмотря на то, что в данный момент на Чукотке идет третий этап снятия ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса, акцию провели максимально безопасно.

"Сегодня мы высадили три дерева в Билибино на Аллее славы - неподалеку от портретов наших ветеранов. И я рад и горд, что и наш округ присоединился к большому и важному делу - таким образом увековечить память наших героев", - сказал Петухов.

Акция "Сад памяти" была задумана как способ почтить павших в боях за родину. Всего планировалось высадить 27 млн деревьев по числу погибших на фронтах в годы Великой Отечественной войны, на данный момент высажено уже около 26,7 млн деревьев. С инициативой создать живой памятник каждому из погибших в год 75-летия Победы выступили общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы. Президент РФ Владимир Путин, который объявил 2020 год Годом памяти и славы, поручил Минприроды России проводить международную акцию каждый год.

На фронтах Великой Отечественной войны уроженцы Чукотки заняли достойное место. В армию ушли более 5 тыс. представителей 14 народов советского Крайнего Севера. Будучи опытными охотниками, северяне шли в снайперы. Более 300 человек получили офицерские звания. Всего на этой земле установлено 15 памятников ветеранам Великой Отечественной войны.