Эксперты: Фургал за два года не реализовал экономический потенциал Хабаровского края

ТАСС, 9 июля. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный в четверг по обвинениям в организации убийства и покушении на убийство, за два года в должности не смог использовать экономический потенциал региона, однако активно работал над оптимизацией управления субъектом. Таким мнением поделились опрошенные ТАСС эксперты.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в четверг. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей.

"Ни команда губернатора, ни депутаты краевой думы, которые избирались от ЛДПР на фоне "народного" губернатора, не смогли сделать рывок в сторону экономического роста. Потенциал Хабаровского края за два года [с момента избрания Фургала] использован не был, к сожалению", - сказал политолог, бывший замминистра международного и межрегионального сотрудничества региона, глава международной ассоциации приграничного сотрудничества (Хабаровский край) Алексей Детычев в беседе с ТАСС.

Он отметил, что экономические проблемы региона, на которые перед выборами губернатора в 2018 году и Думы в 2019 году обращали внимание члены ЛДПР, не были решены. При этом федеральный центр не сократил финансирование территории.

"У Фургала не было понимания куда двигаться Хабаровскому краю. Я не думаю, что сейчас в политическом плане в крае что-то кардинально изменится. Кроме разочарования людей, которые избирали Фургала и верили, что ситуация изменится к лучшему. Но я думаю, что у нас есть компетентные кадры, которые могут повести Хабаровский край дальше в будущее", - сказал собеседник агентства.

"Управленческих успехов не много"

Председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Хабаровском крае Игорь Глухов также отметил, что за время, пока Фургал управлял регионом, им не было совершено значимых экономических прорывов, благосостояние населения не улучшилось.

"Фургал - хороший политик, что подтверждается выборами в Госдуму, на пост губернатора, но управленческих успехов немного", - сказал Глухов.

Он добавил, что рассчитывает на справедливый исход возбужденных дел. "Надеюсь, заказчики и исполнители получат по заслугам, кто бы они ни были", - добавил политик.

Работал эффективно

Позитивную оценку деятельности Фургала на посту губернатора Хабаровского края дал сенатор от Хабаровского края Сергей Безденежных. "Это время [на посту губернатора] он провел более чем эффективно, работал над сокращением госдолга, оптимизировал расходы по самым разным направлениям, резал "серые схемы", сделал льготными перелеты для жителей северных районов региона. Работа любой власти - прогнозная - и существенные улучшения можно было бы увидеть через год и больше, в это время закладывался фундамент на будущее", - сказал Безденежных.

Он заявил, что Фургал подобрал команду профессионалов, которая активно работала над развитием края.