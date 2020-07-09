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Пандемия коронавируса нового типа
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Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 22 млн

За минувшие сутки было сделано 288 тыс. исследований, сообщили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности более 22 млн тестов на коронавирус, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 22 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 288 тыс. исследований.

О том, что число проведенных в стране исследований превысило 21 млн, Роспотребнадзор сообщил 5 июля.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 276,2 тыс. человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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