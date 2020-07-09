Сенатор Калашников назвал неожиданностью задержание Сергея Фургала

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств, стало неожиданностью, обсуждения этого вопроса в ЛДПР пока не было, заявил ТАСС в четверг первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, который входил в состав фракции ЛДПР во время работы в Госдуме до 2015 года.

"Как отреагировали в партии, я не знаю, обсуждений на этот счет не было. Моя личная реакция - здесь очень неожиданная ситуация, я очень хорошо знаю Сергея Ивановича. Конечно, ничего подобного даже представить невозможно", - сказал сенатор.

По данным СК, Фургал был задержан в четверг сотрудниками СК и ФСБ. По версии следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. По делу кроме Фургала ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, в деле как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство. Речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского. Зоря был учредителем ряда коммерческих организаций в Хабаровске. Ранее в рамках расследования данных убийств были арестованы бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей.