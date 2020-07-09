Медведев заявил о намерении привиться от коронавируса, когда появится вакцина

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что намерен сделать прививку от коронавируса с появлением эффективной вакцины, подчеркнув важность повсеместной вакцинации.

"<...> Если появится, а я в этом уверен, эффективная вакцина от коронавируса, я считаю, что этим необходимо воспользоваться всем. Я, естественно, тоже готов буду сделать такую прививку", - сказал он в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда". При этом Медведев назвал важным, "чтобы вакцинация была массовой и проходила во всех странах".

Отвечая на вопрос в целом о прививках, зампред СБ РФ отметил, что "их эффективность разная". "Прививки от гриппа иногда помогают, иногда - нет. От одного штамма человек привился, а пришел другой, и вроде как эта прививка не работает", - сказал Медведев, подчеркнув, что "прививки прививкам рознь". "Я ездил в несколько стран Африки с государственным визитом. В Африке много разных болезней, и мне тогда сделали всю палитру прививок, потому что они эффективны", - добавил зампред российского Совбеза, отметив, что "это было довольно давно".