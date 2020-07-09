Медведев рассказал, что давно не был на концерте

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что не следил за отменой концертов в период пандемии. Сам он в последний раз ходил на выступление Ричи Блэкмора, но это было давно.

"Я, конечно, не следил за отменой концертов, не до этого было в последнее время", - сказал Медведев в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда". "В последний раз я был на концерте Ричи Блэкмора в Петербурге. Давно уже было", - добавил зампред Совбеза, известный своей любовью к творчеству группы Deep Purple, одним из основателей которой является Блэкмор.

При этом Медведев подчеркнул, что "всегда слушал разную музыку - и классику, и рок-музыку".