Медведев: пандемия обострила ситуацию с мигрантами из-за "гремучей смеси" факторов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ситуация с трудовыми мигрантами в России в период пандемии обострилась из-за целого ряда факторов, однако остается управляемой. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в опубликованном в четверг интервью журналистам издательского дома "Комсомольская правда".

"Пандемия, конечно, очень обострила ситуацию [с трудовыми мигрантами], - отметил он. - Часть приехавших лишились работы, а обратно домой их принимать не хотели. Это такая гремучая смесь. В принципе ситуация управляемая, но она тревожит". Медведев заверил, что этим вопросам уделяют значительное внимание и в МВД, и в ФСБ, и в Совбезе России.

По словам зампреда СБ РФ, говорить о всплеске преступности среди мигрантов не приходится. "Уровень преступлений, совершенных мигрантами, практически не отличается от того, что было год назад", - пояснил он.

"Мигранты, которые приезжают к нам работать, причем не на самых престижных должностях, для экономики очень важны, - уверен Медведев. - Практически ни одна развитая страна в мире не обходится без такого рода привлеченного труда". "Но это должен быть цивилизованный труд, мигранты должны быть адаптированы, они должны знать русский язык, иметь образовательную подготовку, они, конечно, не должны ночевать на улице", - добавил он.