В Москве выявили минимальное с 5 апреля число заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Новые 568 случаев заражения коронавирусом выявлены в Москве за сутки, общее число инфицированных в городе составляет 227 363. Об этом сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Число выявленных случаев заражений стало минимальным с 5 апреля. Тогда в столице зафиксировали 536 новых заболевших. Суточный прирост в городе оказался на уровне 0,25% - это наименьший результат среди всех регионов России.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 509, общее число заразившихся достигло 707 301. Согласно данным, суточный рост три дня не превышает 0,9%. При этом две недели число новых случаев за сутки не превышает 7 тыс.

Наименьшие темпы прироста за сутки, помимо Москвы, зафиксированы в Московской области (0,3%), Чечне (0,4%), Северной Осетии (0,4%), Калининградской области (0,5%), Брянской области (0,6%), Дагестане (0,6%). В частности, новые 292 случая выявлены в Санкт-Петербурге, 276 - в Свердловской области, 265 - в Ханты-Мансийском АО, 243 - в Иркутской области, 224 - в Нижегородской области.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 215 142 человека.

Выздоровевшие

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 805, всего в России к настоящему моменту завершили лечение уже 481 316 человек. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 68% от общего числа случаев коронавируса в РФ.

По выздоровлению за сутки выписаны 372 пациента в Московской области, 318 - в Красноярском крае, 316 - в Нижегородской области, 251 - в Воронежской области, 238 - в Иркутской области и 238 - в Ханты-Мансийском АО.

Число умерших от коронавируса за сутки пациентов составило 176 против 173 днем ранее, всего от инфекции в РФ умерли 10 843 человека. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,5% от всех заразившихся в России.

За сутки умерли 36 пациентов в Санкт-Петербурге, 14 - в Красноярском крае, девять - в Московской области, по четыре - в Тульской, Новгородской, Нижегородской, Новосибирской областях и Дагестане.