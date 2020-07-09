Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,97

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг опустился до 0,97. В столице этот показатель также снизился - до 0,94, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий скорость распространения заболевания, не поднимается выше единицы с 15 июня, а в Москве - уже больше месяца, с 4 июня.

В семи из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель в четверг не превышает 1. В Подмосковье он составил 0,73, в Воронежской области - 0,91, в Нижегородской области - 0,94, в Красноярском крае - 0,96, в Ростовской области - 0,99, в Иркутской области -1.

Выше отметки в единицу коэффициент фиксируется в Ханты-Мансийском автономном округе (1,02), в Свердловской области (1,05) и в Санкт-Петербурге (1,07).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.