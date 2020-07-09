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Верховный суд РФ прекратил производство по иску экс-главы Чувашии Игнатьева

Адвокат умершего политика ходатайствовал, чтобы истцом по делу проходила вдова Михаила Игнатьева
Михаил Игнатьев Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Михаил Игнатьев
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Верховный суд РФ прекратил производство по иску ныне покойного бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, оспаривавшего указ президента о досрочном прекращении полномочий.

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18 июня Игнатьев умер в больнице Санкт-Петербурга после болезни. Представитель Игнатьева в суде заявил ходатайство о замене административного истца на супругу как его правопреемника. "Суд определил в удовлетворении ходатайства отказать, производство по иску прекратить", - огласил решение судья. Игнатьева в январе 2020 года уволили с должности в связи с утратой доверия.

В иске Игнатьев просил признать незаконным указ президента об отставке, установить факт частичной потери его трудоспособности во время работы главой Чувашии, а также установить его право на дополнительные социальные и иные гарантии, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Чувашии.

В Верховном суд ранее поясняли, что административное исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии подлежит возвращению в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 129 Кодекса административного судопроизводства в связи с неподсудностью данному суду.

Теги
Игнатьев, Михаил ВасильевичРоссияЧувашия
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