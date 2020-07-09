Мурашко: решение о вакцинации детей от коронавируса примут после исследований вакцин

КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Вопрос вакцинации детей от коронавирусной инфекции будет решаться по итогам клинических исследований вакцин, когда будут доработаны инструкции по их применению. Об этом сообщил в четверг журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"В первую очередь мы должны завершить клинические исследования, и после клинических исследований, по результатам, будут уже доработаны инструкции по применению, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, планируется ли вакцинация детей от коронавируса. - Контингенты, которые в первую очередь должны прививаться - это группы риска, которые имеют высокий риск заражения новой коронавирусной инфекцией <...>, медицинские работники и ряд служб, которые имеют высокую степень заражения".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12 млн человек, почти 550 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 707 301 случай заражения. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.