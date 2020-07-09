В ООН полагают, что температура в мире превысит на 1°С доиндустриальные показатели

ЖЕНЕВА, 9 июля. /ТАСС/. Среднегодовая температура в мире в 2020-2024 годах будет превышать доиндустриальные (1850-1900) значения как минимум на 1°С. Такой прогноз опубликовала Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

По ее сведениям, также существует 20-процентная вероятность того, что как минимум в один из годов указанного периода средняя температура поднимется на 1,5°С. Метеорологи отмечают, что в настоящее время на Земле уже на 1°С теплее, чем это было до эпохи индустриализации, а последние пять лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. "Это исследование демонстрирует, насколько непросто будет достичь цели Парижского соглашения по недопущению повышения мировой температуры в этом столетии более чем на 2°С по сравнению с доиндустриальными значениями, а также ограничить ее рост 1,5°С", - приводятся в сообщении слова генерального секретаря организации Петтери Тааласа.

При этом генсек ВМО отметил, что временное снижение вредных выбросов из-за пандемии коронавируса не приведет к сколь-либо заметным результатам в очищении атмосферы от углекислого газа и снижении температуры. "Из-за того, что углекислый газ уже очень долго присутствует в атмосфере, ожидается, что влияние сокращения выбросов в этом году не приведет к снижению его концентрации, которая и приводит к повышению температуры", - сказал он, добавив, что странам необходимо заложить в программы восстановления экономики после пандемии задачу борьбы с климатическими изменениями.

Несмотря на тяжелые экономические последствия пандемии многие государства стремятся следовать этому призыву и все активнее инвестируют в сохранение окружающей среды: в начале июля Европейский союз анонсировал конкурс с премиальным фондом в €1 млрд с целью внедрения экологически чистых технологий. Страны Евросоюза выделят эти деньги на готовые к внедрению проекты, такие как использование водорода или другие решения с низкой углеродной составляющей для энергоемких производств, а также технологии сохранения энергии, автоматизацию и улавливание углеводородных выбросов. С помощью таких разработок в ЕС надеются перезапустить свою экономику и достичь цели по нулевым выбросам к 2050 году.