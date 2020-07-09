Le Monde: в сточных водах Парижа вновь обнаружили коронавирус

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Французские исследователи предупреждают о возможном возвращении эпидемии коронавируса в Париже. Они обнаружили следы вируса в сточных водах впервые после отмены режима самоизоляции. Об этом сообщает газета Le Monde .

С 5 марта по 23 апреля сотрудники Исследовательского института Inserm проводили замеры, в ходе которых соотносили их результаты с данными властей о количестве больных. В середине мая, когда был снят режим самоизоляции, они не выявили следов коронавируса ни в одной из проб сточных вод. Однако с 22 по 25 июня в шести из двенадцати проб они вновь констатировали его слабое присутствие. Спустя еще неделю их результат подтвердился.

В организации по обеспечению водоснабжения французской столицы Eau de Paris подтвердили, что подобный метод может "отчасти отражать состояние здоровья населения", причем на более ранней стадии. Дело в том, что вирус появляется в отходах жизнедеятельности человека уже через несколько дней после заражения, еще до появления симптомов. Сейчас региональное агентство здравоохранения вместе с Eau de Paris пытается выработать методологию анализа полученных результатов, а также варианты совершенствования сбора данных. В частности, рассматривается вариант с установкой датчиков в различных точках канализации, чтобы точнее определять районы, где вирус попадает в воду.

В апреле эксперты Eau de Paris уже сообщали об обнаружении следов коронавируса в трубопроводах с технической водой, которая используется для очистки улиц и других муниципальных нужд. В качестве меры предосторожности влажная уборка улиц тогда была приостановлена.

С начала эпидемии во Франции было зафиксировано более 169 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 30 тыс. из них оказались смертельными. В больницах в настоящий момент находятся более 7 тыс. пациентов, из которых 529 — в реанимации. К настоящему моменту более 77 тыс. пациентов были выписаны из медучреждений и признаны здоровыми.