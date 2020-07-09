В России появятся металлодетекторы, измеряющие температуру тела

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Металлодетекторы, способные также измерять температуру, появятся в России, сообщили в четверг в госкорпорации "Ростех".

Устройства будут созданы концерном "Автоматика" в сотрудничестве с другой "дочкой" Ростеха - "Швабе".

"Многофункциональная система призвана повысить безопасность учебных заведений, учреждений здравоохранения и культуры, различных организаций и ведомств, а также публичных мероприятий", - отметили в госкорпорации.

В сообщении уточняется, что устройство сможет как обнаруживать металлические предметы на теле человека, так и измерять его температуру с точностью 0,3 градуса.

"Сочетание двух функций в одном приборе является более компактным, удобным и сокращает расходы заказчиков. Многофункциональная система может быть незаменимой, например, в единый день голосования, когда миллионы россиян придут на избирательные участки", - отметил гендиректор "Автоматики" Владимир Кабанов.