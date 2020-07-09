ВЦИОМ: многие россияне не знают Кирилла Серебренникова, но в курсе дела "Седьмой студии"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян не знают о Кирилле Серебренникове, услышали впервые о нем от интервьюеров Центра. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса.

"Почти три четверти (70%) россиян затруднились что-либо сказать о Кирилле Серебренникове или уверены, что не слышали раньше его имени. 52% впервые услышали имя Серебренникова от интервьюера ВЦИОМ, каждый десятый россиянин (11%) информирован только об имени персоны, а 7% затруднились ответить", - отмечено в исследовании.

При этом информированность о деле "Седьмой студии" "довольно высока". Согласно представленным данным, 53% россиян знают о данном деле, 9% хорошо осведомлены, а 44% что-то слышали.

"Каждый четвертый россиянин (24%) считает обвинения в адрес Серебренникова обоснованными (среди информированных об аресте таких 35%), каждый десятый опрошенный (10%) придерживается мнения о необоснованности обвинения (среди информированных таких 15%)", - указали авторы исследования. Больше половины россиян (66%) затруднились дать какую-либо оценку вынесенным обвинениям.

К приговору суда (три года условно - прим. ТАСС) 40% россиян отнеслись скорее положительно, 17% - скорее отрицательно.