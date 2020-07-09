В расшифровке видеозаписи с Флойдом слышно, как он 20 раз повторил, что не может дышать

Стенограмма разговоров участников инцидента была сделана по видеозаписи, которая велась с камеры, закрепленной на теле одного из полицейских. Общая длительность записи составляет 30 с половиной минут, а ее расшифровка занимает 82 страницы. Сразу после происшествия в интернете распространилось видео задержания, сделанное одним из очевидцев, но на него попала лишь небольшая часть продолжавшегося полчаса инцидента.

ТАСС, 9 июля. Полная расшифровка разговоров погибшего при задержании афроамериканца Джорджа Флойда с полицейскими свидетельствует, что он более 20 раз жаловался на проблемы с дыханием. Текст расшифровки опубликовала в среду вечером газета The New York Times .

Полная расшифровка позволяет добавить ряд деталей к картине происшедшего, хотя не меняет ее кардинальным образом, отмечает The New York Times. В частности, Флойд не просто три или четыре раза пожаловался на проблемы с дыханием, как видно из доступной изначально записи, он сделал это более 20 раз. Также Флойд заявлял полицейским, что умирает. В конце концов, один из сотрудников полиции предложил применившему удушающий прием коллеге Дереку Шовину по крайней мере перевернуть Флойда на бок, поскольку тому плохо, однако получил отказ. Шовин лишь заявил задержанному, что тот должен прекратить разговаривать, поскольку на это "расходуется много кислорода". Пока Флойд оставался прижатым к земле, полицейские обсуждали, находится ли он под действием наркотиков.

Расшифровка разговоров при задержании ранее была передана суду защитой одного из участников инцидента - полицейского Томаса Лейна. Его адвокат настаивает, что Лейн не может считаться соучастником убийства, поскольку действовал согласно инструкциям, выполнял указания своего начальника Дерека Шовина и предлагал обратить внимание на плохое состояние задержанного.

Массовые протесты и беспорядки под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.