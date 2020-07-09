Представитель ВОЗ заявила, что вторая волна коронавируса в РФ зависит от поведения россиян

По ее словам, эпидемии еще не пришел конец, поэтому все страны, их органы власти и жители должны извлечь уроки и учитывать наработанные меры за последние полгода для предотвращения крупных вспышек в будущем. "Мы должны помнить, что уменьшение количества новых случаев COVID-19 в значительной степени является результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования, а не только ходом развития эпидемиологического процесса, - подчеркнула Вуйнович. - У каждого из нас есть своя важная роль в сдерживании распространения нового коронавируса, и особенно на данном этапе, пока еще нет эффективной и безопасной вакцины и лекарства для лечения COVID-19. Соответственно, поведение людей будет определять дальнейшее развитие пандемии как в России, так и в других странах".

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Артем Попов/. Возможность второй волны коронавирусной инфекции в России зависит от соблюдения россиянами мер безопасности. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Оценка эпидемиологической ситуации в стране - это, прежде всего, роль национальных органов власти, - отметила она, говоря о ситуации в российских регионах. - Не существует дилеммы "здоровье или экономика", однако, меры должны быть адаптированы к новой реальности, когда вирус присутствует в популяции, и критически важным является готовность системы здравоохранения выявлять случаи, изолировать, лечить, выявлять и отслеживать контактных лиц, которым необходимо находиться на карантине".

"Таким образом, никто не может дать точный прогноз. Но если мы все будем работать сообща и сможем контролировать небольшие кластеры, то можно избежать значительного распространения вируса и масштабных мер, затрагивающих все общество", - заключила Вуйнович.

Усиление пандемии на глобальном уровне

Всемирная организация здравоохранения почти ежедневно фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что свидетельствует об усилении пандемии на глобальном уровне.

"На глобальном уровне пандемия усиливается, и почти ежедневно в ВОЗ поступает информация о рекордном количестве случаев заболевания, - сказала она. - В общей сложности за полгода ВОЗ зарегистрировала более 10 миллионов случаев COVID-19, причем за каждую из последних двух недель было зарегистрировано более миллиона случаев".

Вуйнович указала, что резкий рост числа случаев наблюдается в Северной и Южной Америке, высокая заболеваемость фиксируется также в Юго-Восточной Азии и Африке. "Бразилия, Соединенные Штаты Америки и Индия остаются в тройке самых пострадавших стран за последние дни", - добавила она.

Не забывать о средствах защиты

Москвичи не должны забывать о средствах защиты от коронавируса, несмотря на психологическую усталость.

"Очевидно, что люди как в России, так и в других странах испытывают усталость, в том числе и психологическую, связанную с необходимостью длительного соблюдения ограничительных мер, - сказала она, комментируя снижение количества людей в столице, которые соблюдают масочно-перчаточный режим. - Однако нельзя забывать, что снижение новых случаев коронавируса происходит не благодаря естественному течению эпидемии, а благодаря применению комплексных мер общественного здравоохранения для прекращения местной передачи вируса и благодаря ответственным людям, которые соблюдают эти меры, хотя это очень непросто".

Вуйнович отметила, что отмечаемый в последние недели резкий рост числа заболеваемости на глобальном уровне говорит о том, что "сейчас не время забывать о мерах профилактики даже в таких местах, как Москва, где наблюдается снижение случаев заражения". "В любой момент, ситуация может обратиться вспять, ведь вирус все еще среди нас", - указала она.