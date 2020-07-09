Тува получила от Москвы медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Тува, где выявлено более 5 тыс. случаев коронавирусной инфекции, получила от Москвы медтехнику и оборудование для борьбы с пандемией. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства республики.

"В Туву поступила гуманитарная помощь от Москвы в виде медицинских приборов и оборудования, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. До Абакана ее доставили авиацией, а в Кызыл привезли автопоездом из 14 фур", - сообщили в пресс-службе.

Помощь поступила в рамках заключенного между правительством республики и мэрией столицы в 2014 году соглашения о сотрудничестве после обращения главы Тувы Шолбана Кара-оола к мэру Москвы Сергею Собянину.

Среди оборудования передвижной комплекс компьютерной томографии, 100 кислородных концентраторов, которые подают кислород больным с поражением органов дыхания, характерным для коронавирусной инфекции. Каждый из концентраторов рассчитан на обеспечение кислородом сразу шести пациентов.

По словам Кара-оола, следом ожидается еще одна партия грузов, для перевозки которых понадобится еще 35 грузовиков. В пресс-службе правительства Тувы уточнили ТАСС, что общая стоимость медпомощи оценивается в 780 млн рублей.

В республике с населением около 330 тыс. человек зарегистрировано 5325 случаев коронавируса. Вылечено 78,1% из числа заболевших, умерло 32 человека.