В Адыгее завершили строительство газопроводов для двух хуторов

МАЙКОП, 9 июля. /ТАСС/. Компания "Газпром газораспределение Майкоп" завершила строительство газопроводов в Гиагинском и Красногвардейском районах, уровень газификации республики на сегодняшний день составляет около 95%, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Специалисты компании АО "Газпром газораспределение Майкоп" за время карантина газифицировали хутор Шишкинский Гиагинского района и завершили строительно-монтажные работы межпоселкового газопровода высокого давления в хуторе Богорсукове Красногвардейского района. Адыгея - регион с высоким уровнем газификации, который на данный момент составляет порядка 95%. В целом в республике газифицировано 174 населенных пункта, газом пользуются более 350 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Газопроводы в хуторах Шишкинский и Богорсуков построены в рамках программы газификации российских регионов ПАО "Газпром" за счет средств ООО "Газпром межрегионгаз". Данные газораспределительные объекты общей протяженностью 3,3 км позволят обеспечить газом 83 домовладения. Региональная газораспределительная организация с опережением графика также ведет строительство межпоселкового газопровода среднего давления протяженностью 13,5 км из хутора Екатериновского в хутор Колхозный Гиагинского района, уточнили в пресс-службе компании.

"Мы с опережением плана ведем строительство межпоселкового газопровода среднего давления в Гиагинском районе, поэтому уже в августе хозяева 153 домовладений в хуторе Колхозном смогут подать заявку на технологическое присоединение к газовым сетям. До конца года мы планируем газифицировать еще три небольших поселения в Красногвардейском и Гиагинском районах, до которых пока не дотянулась инфраструктура", - цитирует пресс-служба гендиректора АО "Газпром газораспределение Майкоп" Игоря Сырчина.

Программа газификации регионов РФ ПАО "Газпром" реализуется на территории республики с 2005 года. Построено 17 межпоселковых газопроводов общей протяженностью свыше 170 км, на газификацию Адыгеи "Газпромом" были выделены инвестиции в объеме более 1 млрд рублей.