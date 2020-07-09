Матвиенко: закон о многодетных могут принять в рамках соцблока поправок к конституции

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что законопроект о статусе многодетных семей и мерах их поддержки может быть принят обеими палатами парламента в одном пакете с законами социального блока поправок к конституции. Об этом она сказала в четверг во время внеочередного заседания президиума Совета законодателей РФ.

"Тема закона о многодетных семьях давно висит в воздухе, сейчас она точно должна быть вмонтирована в перечень законов, которые относятся к охране семьи, материнства, детства. Мы должны этот закон в этом пакете (проектов по поправкам к конституции - прим. ТАСС) проработать и вместе принять", - сказала Матвиенко.

Она также обратилась к председателям региональных парламентов с просьбой направлять в Федеральное собрание конкретные предложения по изменениям или дополнениям к законам в связи с принятием поправок к конституции.

Ранее по поручению спикера Совфеда был подготовлен законопроект, определяющий статус многодетных семей и являющийся сводом гарантий для этой категории граждан.

В декабре 2019 года на ежегодном совещании со статс-секретарями Матвиенко подвергла критике Министерство труда и социальной защиты РФ за долгое согласование законопроекта о статусе многодетных семей и мерах их поддержки, несмотря на одобрение инициативы председателем правительства РФ. Как позже заявила вице-спикер СФ Галина Карелова, все заинтересованные министерства и ведомства поддержали необходимость принятия разработанного в Совете Федерации законопроекта.