Профсоюзы: переход на четырехдневную рабочую неделю должен исключать падение зарплат

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Возможный переход на четырехдневную рабочую неделю должен исключать сокращение зарплат. Сомнений в том, что в ближайшее время будут меняться форматы и графики работы, нет. Такое мнение выразил в четверг ТАСС заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

"Та ситуация с развитием удаленной, дистанционной работы в принципе показала, что работа в офисе на протяжении восьми часов - это не заповедь, высеченная на скрижалях, а вполне гибкая вещь. Выяснилось внезапно, что можно работать из дома, причем большому количеству людей, которые раньше не представляли себе такой деловой формы. Точно также, через некоторое время будет возможен переход на четырехдневную рабочую неделю. Вопрос не в том, будет ли это, потому что это скорее всего будет, а в том, чтобы в рамках этого перехода не произошло падение заработных плат. Это является для нас ключевым моментом", - сказал Шершуков.

По его словам, нет сомнений в том, что в скором времени будет происходить изменение форматов и графиков работы.

"Если бы полгода назад спросили, возможно ли, что несколько миллионов человек будут переведены на работу из дома, все бы однозначно сказали нет. Сейчас выясняется, что это совершенно возможно. И, в общем, потерь для производительности труда никаких нет", - добавил зампред ФНПР.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переход к гибкому графику рабочей недели не за горами, поэтому нужно создать правильное трудовое законодательство в этой сфере. По его мнению, тема четырехдневной рабочей недели "соприкасается с работой "на удаленке".