Мурашко: более 20 больниц инфекционного профиля введено в РФ в период пандемии

КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Более 20 больниц инфекционного профиля введено в строй в России в период пандемии коронавируса. Об этом журналистам в четверг сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Вы знаете, что последние несколько месяцев ознаменовались тем, что в период борьбы с коронавирусной инфекцией введено уже больше 21 больницы инфекционного профиля, и они продолжают вводиться. В целом сегодня формируется программа по развитию инфекционной службы, поэтому мы в Татарстане [делаем] еще один шаг для укрепления безопасности и помощи данной категории пациентов", - добавил он.

Мурашко прибыл в республику для проведения видеоселекторного совещания с регионами страны. На совещании планируется презентовать новую вертикально-интегрированную систему, которая должна выполнять функции координатора при ведении пациентов данной категории. Кроме того, он планирует ознакомиться с ходом строительства инфекционной больницы в Казани, а также с инновационными разработками региона, которые могут применяться в медицине.

Министр отметил успехи медицинской службы Татарстана, которые касаются высокотехнологичной помощи, внедрения технологий бережливого производства, безопасности пациентов. "[В республике] одни из первых получили сертификаты по безопасной медицинской помощи, внедрили систему менеджмента качества, поэтому мы оцениваем, что здравоохранение Татарстана движется верным, правильным и быстрым путем", - добавил он.