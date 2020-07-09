Дума приняла закон о повышенной пенсии семьям отдельных категорий погибших военных

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, распространяющий право на доплату к пенсии, которую получали отдельные категории военнослужащих и военных пенсионеров, после их смерти на членов их семей.

Речь идет о членах семей участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов с детства вследствие военной травмы, олимпийских чемпионов и некоторых других категорий, указанных в статье 45 закона "О пенсионном обеспечении военнослужащих".

Как отметил глава профильного думского комитета по обороне Владимир Шаманов, доплаты к пенсиям, предусмотренные для этих категорий военных, после их смерти будут начисляться членам их семей к пенсии по случаю потери кормильца.

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова ранее уточняла, что закон предусматривает "установление им к пенсиям по случаю потери кормильца повышений, на которые они имели или могли бы иметь право сами погибшие (умершие) военнослужащие, военные пенсионеры". Всего, по ее словам, увеличение пенсии коснется более 85 тыс. родных указанных категорий погибших военнослужащих и военных пенсионеров.