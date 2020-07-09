Парки культуры и отдыха, культурные центры, организации досугового типа с 13 июля смогут работать в Москве без ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. "Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и так далее, но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок", - написал Собянин.

При этом обязательный масочный и перчаточный режим сохранится в транспорте, магазинах и иных общественных местах города. "По-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования", - написал Собянин.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом сообщил мэра столицы Сергей Собянин в своем блоге .

Также власти снимают все ограничения в сфере бизнеса, предоставления услуг и иных видов деятельности, однако санитарные требования продолжат действовать. Руководство предприятий и организаций Москвы с 13 июля сможет вернуть сотрудников в офисы. "Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований. Администрации предприятий и организаций могут самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы", - написал Собянин.

Кроме того, с 13 июля отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений. "Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники - сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний - в очном или дистанционном варианте - остается за Минобрнауки России и администрациями вузов", - написал мэр. Также смогут открыться детские лагеря и детские развлекательные центры.

Однако проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в Москве по-прежнему запрещено. "По-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий", - написал мэр.