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Пятеро детей и беременная женщина вернулись в Азербайджан из временного лагеря в Дагестане

Помощь в отправке детей и будущей мамы на родину оказали сотрудники Росгвардии, МЧС, а также власти Дербентского района.

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Пятеро маленьких детей и беременную женщину, находившихся во временном лагере для граждан Азербайджана в Дагестане, удалось вернуть на родину. Об этом в своем Instagram сообщила уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова.

"Посетила палаточный лагерь, развернутый для граждан Азербайджана, где, по поступившей информации, находились маленькие дети. В условиях чрезвычайной жары и угрозы инфицирования это могло быть очень опасно. В лагере оказались пять детей и беременная женщина, причем один из детей перенес тяжелую операцию и трепанацию черепа. <…> Оперативно удалось организовать их отправку домой в Азербайджан", - написала Ежова.

Она уточнила, что помощь в отправке детей и будущей мамы в Азербайджан оказали сотрудники Росгвардии, МЧС, а также власти Дербентского района.

Временный лагерь для граждан Азербайджана, ожидающих отправки через закрытую из-за пандемии коронавируса границу, развернут вблизи села Куллар Дербентского района. По данным и. о. главы района Фуада Шихиева, отправки домой в настоящее время ожидают более 500 азербайджанских граждан. Ранее представители властей Дагестана и Азербайджана договорились об увеличении числа азербайджанцев, возвращающихся на родину через государственную границу. 7 июля в Азербайджан из временного лагеря в Дагестане вернулись 250 граждан республики, еще 250 человек - неделей ранее, 30 июня.

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