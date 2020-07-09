СМИ: полиция ОАЭ начала использовать собак для выявления коронавируса у людей

ТАСС, 9 июля. Министерство внутренних дел ОАЭ начало использовать собак для выявления коронавирусной инфекции у людей. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya .

По его данным, министерство успешно провело ряд полевых испытаний, в ходе которых полицейские собаки с высокой точностью определяли случаи заражения коронавирусом. "Исследования показали, что выявление [собаками] случаев COVID-19 происходит с точностью 92%", - говорится в заявлении ведомства.

Тесты проводились на территории нескольких больниц в течение двух недель. Как отмечает телеканал, натренированные собаки смогут выявлять зараженных при патрулировании улиц, а также в людных местах, таких как вокзалы и аэропорты.

По последним данным, с начала пандемии в ОАЭ зарегистрировано свыше 53 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 42,2 тыс. пациентов выздоровели, 327 человек умерли.