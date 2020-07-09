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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: полиция ОАЭ начала использовать собак для выявления коронавируса у людей

Исследования показали, что собаки определяют случаи заражения с точностью 92%

ТАСС, 9 июля. Министерство внутренних дел ОАЭ начало использовать собак для выявления коронавирусной инфекции у людей. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya.

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По его данным, министерство успешно провело ряд полевых испытаний, в ходе которых полицейские собаки с высокой точностью определяли случаи заражения коронавирусом. "Исследования показали, что выявление [собаками] случаев COVID-19 происходит с точностью 92%", - говорится в заявлении ведомства.

Тесты проводились на территории нескольких больниц в течение двух недель. Как отмечает телеканал, натренированные собаки смогут выявлять зараженных при патрулировании улиц, а также в людных местах, таких как вокзалы и аэропорты.

По последним данным, с начала пандемии в ОАЭ зарегистрировано свыше 53 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 42,2 тыс. пациентов выздоровели, 327 человек умерли.

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ОАЭПандемия коронавируса нового типа
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