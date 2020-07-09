Жильцам, эвакуированным из-за трещины в доме в Якутске, окажут финансовую помощь

ЯКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Жильцам, которых эвакуировали в Якутске после образования трещины в многоквартирном доме, выделят материальную помощь, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Якутска.

"Как попавшим в трудную жизненную ситуацию, жителям третьего подъезда, в котором образовалась трещина, выделят финансовую помощь в размере 50 тыс. рублей на каждого собственника и зарегистрированного члена семьи. Собственникам квартир первого и второго подъездов и членам их семей выделят по 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что заявлений от жильцов поступило на общую сумму 900 тыс. рублей.

Ранее в пресс-службе мэрии Якутска сообщили, что в доме 1983 года постройки трещины "создают угрозу обрушения всего третьего подъезда". В двухэтажном здании насчитывается 18 квартир в трех подъездах.

Мэрия также оказывает жильцам юридическую поддержку и помощь в признании дома аварийным. "Заключен договор с Якутским государственным проектным научно-исследовательским институтом строительства на проведение обследования здания по улице Автодорожная, 8/4, а также двух соседних домов, в которых могут быть схожие проблемы", - говорится в сообщении.

На данный момент дом отключен от электрических сетей, водоснабжения и газоснабжения. Все жильцы эвакуированы и разъехались по родственникам, от маневренного жилого фонда они отказались.

По данным СУ СК РФ по Якутии, трещина от основания дома до крыши, создающая угрозу обрушения для здания, образовалась 24 июня на наружной несущей стене дома. Тем же днем жильцы были эвакуированы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").