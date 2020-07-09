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Пандемия коронавируса нового типа

Хайнань объявил о выписке из больниц последних бессимптомных носителей коронавируса

Хайнань оказался в списке регионов Китая с наилучшей эпидемиологической ситуацией, куда относятся Тибетский автономный район, провинция Цинхай и Нинся-Хуэйский автономный район

ХАЙКОУ, 9 июля. /ТАСС/. Три последних бессимптомных носителя коронавируса нового типа выписались из медицинских учреждений южнокитайской провинции Хайнань, таким образом на острове не осталось ни одного инфицированного. Об этом сообщил в четверг региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

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По его данным, все трое выписавшихся, прибывших на остров из Африки и Европы, последнее время находились под постоянным присмотром врачей. Власти уточняют, что, согласно статистике, заразившихся с симптомами на Хайнане не было уже две недели.

Как говорится в распространенном заявлении, на карантине в провинции не осталось ни одного человека, тесно контактировавшего с инфицированными. Тем самым Хайнань оказался в списке регионов Китая с наилучшей эпидемиологической ситуацией, куда относятся Тибетский автономный район, провинция Цинхай и Нинся-Хуэйский автономный район.

Местные эксперты отмечают, что для острова крайне важно пресекать любые вспышки заболеваний, поскольку на нем расположены лучшие пляжные курорты КНР.

"Необходимо создавать новые туристические продукты, повышать конкурентоспособность и привлекательность отдыха на Хайнане, - подчеркнул губернатор провинции Шэнь Сяомин. - Следует использовать преимущества Хайнаньского порта свободной торговли, обеспечивать качественный рост туризма". Как уточнил чиновник, администрация острова намерена превратить его в международный туристический кластер, где будут находиться представительства компаний, занимающихся организацией первоклассного отдыха.

Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 94% лиц с коронавирусным заболеванием. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 83,5 тыс. Летальных исходов в результате пандемии в стране не было с 15 апреля.

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