Власти Москвы заявили, что данные онлайн-избирателей не хранились в открытом доступе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Личные данные участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по поправкам к Конституции РФ не были опубликованы в интернете в открытом доступе. Их паспортные данные в зашифрованном виде использовались членами участковых избирательных комиссий (УИК) через приложение для оперативной сверки списков участников голосования, сообщил в четверг начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Ранее издание "Медуза" сообщило, что столичные власти якобы выложили в открытый доступ персональные данные всех онлайн-избирателей. По информации издания, 1 июля архив с номерами и сериями паспортов участников ДЭГ, закодированными в виде цифро-буквенных последовательностей, мог скачать любой желающий.

"Только у членов ТИКов и УИКов был доступ к этим установочным файлам, то есть ни в каком открытом доступе никакие базы интернет-избирателей не появлялись", - написал Костырко в своем блоге на сайте радио "Эхо Москвы", отметив, что само издание фактически признается, что все данные получило от сотрудника избирательной системы, а это уже другой вопрос, почему кто-то решил передать журналистам рабочие файлы.

Он подтвердил, что для того, чтобы дать проголосовать традиционным способом тем, кто зарегистрировался на электронное голосование, но не принял в нем участие, по всем участковым избирательным комиссиям Минкосвязи РФ направило мобильное приложение и СМС-сервис, через которые можно было проверить, принял житель участие в голосовании или нет, введя его серию и номер паспорта. Таких несостоявшихся участников онлайн-голосования в Москве оказалось 72 тыс. человек из порядка 1,2 млн зарегистрированных на дистанционное электронное голосование граждан.

"Файлы, которые отправлялись на УИКи - это реестр номеров паспортов. Без ФИО и даты рождения. Серия и номер паспорта без наличия других данных не позволяет однозначно идентифицировать человека - это просто цифры, оторванные от людей. Восстановить по этой базе целиком реестр избирателей невозможно, потому что реестр избирателей - это люди, персональные данные и прочее", - подчеркнул Костырко, отметив, что считает использование такого приложения наиболее эффективным вариантом доведения информации до избирательных комиссий, часть из которых находится в Нижнем Новгороде, так как между окончанием электронного голосования и началом традиционного прошло порядка 12 часов.

Также "Медуза" заявила, что некоторые интернет-избиратели были записаны в системе дважды, а другие смогли проголосовать, хотя их паспорта МВД считает недействительными. Издание опубликовало список таких паспортов. "Та база, которая размещена в сети - это сервис, интерфейс - ею нельзя руководствоваться как истиной в последней инстанции. Истиной в последней инстанции является система межведомственного электронного взаимодействия <...> Именно с ней сверяли данные паспортов в ЦИКе и в Минкомсвязи", - заключил Костырко.

О голосовании

Общероссийское голосование по внесению изменений в текст Конституции РФ началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования по указу президента Владимира Путина был назначен на 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен. Также было предусмотрено дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ, в котором принимали участие жители Москвы и Нижегородской области, оно началось 25 июня в 10:00 мск и завершилось в 20:00 мск 30 июня.

Система онлайн-голосования работала штатно на протяжении всего периода дистанционного электронного голосования. 27 июня в 21:12 мск была совершена попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции РФ через сервис для наблюдения за работой онлайн-системы, но сбоя в системе не произошло. Все голоса онлайн-избирателей были учтены, а доступ к ноде наблюдателя был восстановлен.

Для участия в нем было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Итоговая явка на дистанционное электронное голосование составила 93,02%.