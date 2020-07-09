Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге откроется для посетителей 19 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" в Санкт-Петербурге откроется для публики 19 июля после почти четырехмесячного перерыва, связанного с вынужденным закрытием на фоне пандемии коронавируса, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь учреждения Игорь Стахеев. Входящий в музейный комплекс Собор Воскресения Христова на Крови, или Спас на Крови, возобновит работу несколькими днями позже - 23 июля.

"19 [июля] открывается сам Исаакиевский собор, а Спас на Крови - 23 июля. В ближайшее время, 12 числа, откроется часовня-музей, и 16 июля откроется колоннада Исаакиевского собора", - сказал собеседник агентства.

Среди правил, которых должны будут придерживаться посетители - ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции. "Естественно, мы будем разводить потоки посетителей и делать так, чтобы они не встречались. Понятно, что не будет такого большого количества посетителей, как раньше, потому что все-таки иностранного туриста мы не ждем в данный момент, поэтому, конечно, будет проще в этом плане", - отметил Стахеев.

Допуск посетителей на музейные объекты Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" был приостановлен с 28 марта из-за ограничений, введенных в городе в связи с рисками распространения коронавирусной инфекции. Регулярные богослужения с участием прихожан в Исаакиевском соборе (имеет статус храма-музея) не проводились также с 28 марта.

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Оно находится в собственности Санкт-Петербурга, признано объектом культурного наследия федерального значения и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем возобновлены православные богослужения. Исаакиевский собор входит в число наиболее популярных достопримечательностей города, в 2019 году его посетили более 4 млн человек.