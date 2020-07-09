В Петербурге появится единое окно для информирования туристов о мерах безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Официальный туристский портал Санкт-Петербурга Visit-Petersburg станет единым окном для информирования туристов о действующих в городе мерах безопасности в условиях постепенного снятия ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил в четверг председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"С одной стороны, мы хотим открыться [для приема туристов], а с другой стороны, хотим, чтобы это было безопасно для людей. "Безопасный туризм" - первая часть концепции продвижения "Петербургского гостеприимства". Это адаптация Санкт-Петербурга под новые интересы и запросы путешественников, чтобы абсолютно всем, кто приезжает, было комфортно в городе вне зависимости от санитарных ограничительных мероприятий. Портал Visit-Petersburg станет единым окном по информированию о тех мерах безопасности, которые принимаются в городе для комфортного отдыха гостей", - сказал Корнеев.

Именно от восстановления доверия туристов, как из других городов и регионов России, так и зарубежных, будет зависеть поток приезжающих в Петербург и состояние туротрасли в целом, отметил глава комитета. Санкт-Петербург стал первым городом России, который присоединился к международному движению по обеспечению безопасного туризма и отдыха - Safe Travels ("Безопасное путешествие").

В рамках этой инициативы в Петербурге появится единый для сферы гостеприимства и других смежных отраслей знак безопасного и комфортного отдыха - Safe Travels SPB. Получая такой знак, гостиница, ресторан или иная организация подтверждают следование всем санитарным нормам, утвержденным для такой категории объектов. На своем сайте они размещают информацию о соблюдаемых мерах безопасности, причем с фотографиями. По словам Корнеева, любой заинтересованный потребитель сможет увидеть на портале Visit-Petersburg участников программы.

"Мы не понимаем, как ситуация с вирусом будет развиваться в мире дальше. Пока это первый шаг - мы должны быть открыты, все должны увидеть, какие меры безопасности принимаются, какие требования у нас есть и как их соблюдаем. Идея нашего проекта - гостеприимный и безопасный Петербург. На петербургском пилотном опыте мы вместе с Ростуризмом прорабатываем общероссийскую систему информирования о безопасном отдыхе и планируем дальше над этим работать", - сказал глава комитета.

По официальным данным, прямой вклад отрасли туризма в ВРП города в 2019 году составил 4,4% или 209 млрд рублей, она обеспечивает рабочими местами не менее 300 тыс. человек. За последние четыре года поток иностранных туристов в город увеличился почти в два раза - с 2,8 млн в 2015 году до 4,9 млн в 2019 году. Всего в прошлом году Петербург посетили 10,4 млн человек.