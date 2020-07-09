В Петербурге расширят географию туристических объектов за счет новых городских пространств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга намерены расширить географию туристических объектов за счет включения в нее новых общественных пространств, сообщил ТАСС в четверг председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. В городе также готовятся возобновить работу информационных павильонов и оснастить их аудио- и радиогидами, которые позволят обеспечить безопасность во время экскурсий и прогулок по маршрутам.

"Мы сейчас в рамках программы "Петербургское гостеприимство" прорабатываем системный подход по формированию маршрутов по новым туристским пространствам в Санкт-Петербурге. Такие пространства нужны в том числе с точки зрения "поствирусных" реалий. Помимо того, что это новые объекты, впечатления, эмоции и дальнейшие туристские продукты, это еще и возможность рассредоточить туристские потоки в городе", - сказал Корнеев.

Среди таких объектов он назвал Кронштадт, Крестовский остров, пространство "Новая Голландия", "Севкабель Порт", санаторно-курортный кластер в разных районах города и другие. "Это видовые локации прежде всего. Праздник выпускников "Алые паруса" хорошо показал другую картинку города, связанную со стадионом "Газпром Арена", Западным скоростным диаметром и Лахтой", - отметил он.

"Первыми туристами в Санкт-Петербурге стали сами жители. Возобновление навигации по рекам и каналам, открытие летних террас кафе, парков, включение подсветки на достопримечательных объектах, - все это дало возможность нам посмотреть на свой город другим глазами", - считает Корнеев. По его мнению, расширение географии "точек притяжения" позволит привлечь новые категории людей и создать возможности для того, чтобы они стали "постоянными гостями города".

Кроме того, комитет готовит к открытию в новом формате информационные павильоны для туристов. "Начнем мы с центра, с павильона на Дворцовой площади. Мы его полностью обновили, там появились QR-коды, при помощи которых можно получить доступ к разным онлайн-ресурсам комитета. У павильонов появится дополнительная опция - можно будет заказать безопасную экскурсию при помощи аудиогидов, которые можно будет взять в аренду для прогулок по маршрутам, или радиогидов - для экскурсий с экскурсоводами", - отметил председатель комитета, добавив, что на нынешнем этапе город может привлечь около 30 тыс. таких устройств.

Сейчас возобновление работы павильонов обсуждается с Роспотребнадзором. При участии Городского туристско-информационного бюро разработаны около 500 маршрутов с различной тематикой, которые охватывают не только историческую часть города, но и другие районы.